Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,91 0,0683  EUR: 31,95 0,0569 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт: более 60% украинцев в Польше работают легально, в Германии - около 10%
Эксперт: более 60% украинцев в Польше работают легально, в Германии - около 10%
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
7275

Коронавирус обострил заболевания: названа причина смерти Марчука

Коронавирус обострил заболевания: названа причина смерти Марчука

Евгений Марчук

КИЕВ. 5 августа. УНН. Бывший премьер-министр Украины, первый председатель Службы безопасности Украины Евгений Марчук умер после осложнений от коронавирусной болезни. Об этом сообщили в СБУ, выразив соболезнования, передает УНН.

Цитата:

"Сегодня ушел из жизни украинский государственный деятель, первый председатель Службы безопасности Украины Евгений Кириллович Марчук. Коронавирусная болезнь обострила заболевания, которыми он страдал, и спровоцировала острую сердечно-легочную недостаточность", - сообщили в СБУ.

Детали

В спецслужбе отметили, что роль Евгения Марчука в становлении государства Украина трудно переоценить. С ним связано и ассоциируется становление СБУ как органа, защищающего национальную безопасность Украины. Он возглавлял правительство, был генералом армии и представлял Украину в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Отметим, ранее соболезнования в связи со смертью украинского государственного деятеля выразил Президент Владимир Зеленский.

"Не стало генерала Евгения Марчука. Всю свою жизнь он посвятил защите национальных интересов Украины. Благодаря в том числе его усилиям в ТКГ на Донбассе был установлен режим тишины, что сохраняется до сих пор. Его опыт - неоценим. Искренние соболезнования семье и близким. Вечная память", - написал Глава государства в Twitter.

Контекст

5 августа стало известно о том, что умер украинский политик и государственный деятель, бывший премьер-министр Украины Евгений Марчук.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Марчук
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.