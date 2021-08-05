Коронавирус обострил заболевания: названа причина смерти Марчука

КИЕВ. 5 августа. УНН. Бывший премьер-министр Украины, первый председатель Службы безопасности Украины Евгений Марчук умер после осложнений от коронавирусной болезни. Об этом сообщили в СБУ, выразив соболезнования, передает УНН.

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"Сегодня ушел из жизни украинский государственный деятель, первый председатель Службы безопасности Украины Евгений Кириллович Марчук. Коронавирусная болезнь обострила заболевания, которыми он страдал, и спровоцировала острую сердечно-легочную недостаточность", - сообщили в СБУ.

Детали

В спецслужбе отметили, что роль Евгения Марчука в становлении государства Украина трудно переоценить. С ним связано и ассоциируется становление СБУ как органа, защищающего национальную безопасность Украины. Он возглавлял правительство, был генералом армии и представлял Украину в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Отметим, ранее соболезнования в связи со смертью украинского государственного деятеля выразил Президент Владимир Зеленский.

"Не стало генерала Евгения Марчука. Всю свою жизнь он посвятил защите национальных интересов Украины. Благодаря в том числе его усилиям в ТКГ на Донбассе был установлен режим тишины, что сохраняется до сих пор. Его опыт - неоценим. Искренние соболезнования семье и близким. Вечная память", - написал Глава государства в Twitter.

Контекст

5 августа стало известно о том, что умер украинский политик и государственный деятель, бывший премьер-министр Украины Евгений Марчук.