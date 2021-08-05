В Моршине, где полностью вакцинировано большинство взрослого населения, не обнаружено ни одного больного коронавирусом

КИЕВ. 5 августа. УНН. На сегодня в городе Моршин во Львовской области, благодаря полной вакцинации 66% взрослых лиц не зарегистрировано новых больных COVID-19. Последний случай заболевания был зафиксирован 20 июня, сообщает УНН со ссылкой на данные Минздрава.

Детали

В Моршине продолжается проект с вакцинации против коронавируса максимального количества взрослого населения. Вследствие чего по состоянию на 2 августа одной дозой было привито 72,4% людей, а 66% — полностью завершили вакцинацию двумя дозами.

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“Это очень хороший результат. Вакцины против COVID-19 демонстрируют высокие уровни эффективности и защиты. И это не только украинский, но и мировой опыт. Конечно, мы прекрасно понимаем все ограничения такого проекта, но должны сказать о том, что достигнутые высокие и сверхвысокие цифры универсального охвата являются необходимым условием для прекращения вспышки и пандемии. До проекта присоединились кроме медиков, местная власть, СМИ, религиозные сообщества. Только вместе мы сможем защитить украинцев от COVID-19. Сейчас наша цель — прививать как можно больше людей и не дать пандемии осенью обостриться”, — отметил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Добавим

90% от всех вакцинированных жителей Моршина прививали препаратом от Sinovac (CoronaVac). Также прививали вакцинами от AstraZeneca и Pfizer-BioNTech (Comirnaty).

В департаменте здравоохранения Львовской ОГА отметили, что реализация этого пилотного проекта позволит изучить и проанализировать эффективность вакцинации населения против иммунноуправляемых инфекций в отдельном населенном пункте.

Напомним

16 апреля 2021 года Львовская областная государственная администрация в курортном городе Моршин запустила пилотный проект с коллективной вакцинации взрослого населения.