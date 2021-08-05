ООН поддержала призыв ВОЗ о введении моратория на ревакцинацию

КИЕВ. 5 августа. УНН. Организация Объединенных Наций поддержала призывы Всемирной организации здравоохранения на введение моратория на ревакцинацию ради бедных стран с низким уровнем вакцинации. Об этом во время брифинга заявил представитель ООН Стефан Дюжжарик, передает УНН.

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“Я не хочу вдаваться в вопросы медицинского характера. Я не буду комментировать этот вопрос. ВОЗ — ведущая организация в медицинских вопросах, мы, разумеется, поддерживаем их работу”, — заявил Дюжаррик.

Детали

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 4 августа призвала воздержаться от бустерных доз вакцин против коронавируса до конца сентября этого года.



Причиной таких действий является нехватка препаратов в странах с низким уровнем вакцинации.

ВОЗ сообщает, что соотношение вакцин к населению в бедных странах составляет 1,5 препаратов на 100 человек. Отмечается также, что до конца сентября каждая страна мира должна привить по меньшей мере 10% своего населения.

Добавим

ВОЗ также заявила, что вакцинация от коронавируса не является единственным инструментом, с помощью которого можно остановить пандемию.



Ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская также поддержала идею ВОЗ о внедрении моратория. Эпидемиолог отметила, что об этом “не расскажут на зомботренингах”.