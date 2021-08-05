Из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в Китае на неопределенный срок перенесли Пекинский кинофестиваль

КИЕВ. 5 августа. УНН. Организационный комитет XI Пекинского международного кинофестиваля (ПМКФ) в четверг объявил о переносе на неопределенный срок этого ежегодного масштабного мероприятия в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Китае. Как говорится в распространенном заявлении, такое решение “принято ради всеобщей безопасности”, отмечает УНН.

Детали

“В связи с возникновением вспышек коронавируса в различных регионах страны и резким ухудшением эпидемиологической ситуации... кинофестиваль переносится на более поздний срок”, — подчеркивается в нем.

Как уточняется в заявлении, организаторы проинформируют об измененных датах проведения, как только будет принято соответствующее решение.

Кинофестиваль в Пекине ежегодно проводится весной. Ожидалось, что в этом году он состоится в апреле, однако руководство перенесло мероприятие на 14-21 августа. В прошлом году ПМКФ из-за пандемии тоже был организован позднее, в конце августа, без традиционной красной дорожки и награждений.

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Контекст

Международный фестиваль кино в Пекине — ежегодная серия мероприятий, проводимых с 2011 года при участии мэрии города, государственной компании China Film Group Corporation, ряда других организаций. За 10 лет сумма заключаемых на нем контрактов увеличилась многократно, в 2019 году превысив 30,9 млрд юаней (порядка 4,6 млрд долларов по курсу того времени). В прошлом году данный показатель составил 33,08 млрд, то есть в национальной валюте, несмотря на пандемию, он вырос почти на 10%.

Согласно статистике, в больницах Китая насчитывается 1 812 инфицированных ковидом, из них 527 — бессимптомные носители. Количество жилых зон с повышенной и высокой эпидемиологической опасностью возросло с одной в середине июля до 159. Официально в КНР на текущий момент имеется 730 местных случаев заражения (в том числе 150 — бессимптомные), остальные завозные. В связи с быстрым распространением вируса по регионам правительство советует жителям совершать как можно меньше междугородных поездок, одновременно в ряде районов страны проводится масштабное тестирование населения на коронавирус.

Согласно статистике, которую Пекин официально передает в ВОЗ — в КНР зафиксировали 121 067 случаев заболевания, жертвами стали 5 639 человек.