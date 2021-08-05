Эстония направит в Литву вторую команду полицейских для борьбы с наплывом мигрантов из Беларуси

КИЕВ. 5 августа. УНН. Департамент полиции и погранохраны Эстонии в четверг отправляет в Литву вторую команду полицейского подразделения для борьбы с нелегальной миграцией на границе с Беларусью. Об этом сообщила пресс-служба департамента, пишет УНН.

Детали

В Литву направится команда из 10 человек сроком на месяц. Они будут участвовать в наземном патрулировании литовско-белорусской границы, вести наблюдение с помощью дронов, выполнять задания по охране объектов и вести мониторинг ситуации. В свою очередь находившиеся до сих пор в Литве десять сотрудников Департамента полиции и погранохраны вернутся в Эстонию 7 августа.

“Охрана нашей границы сейчас начинается с Литвы, именно по этой причине Эстония активно предложила помощь Литве”, — указал глава МВД республики Кристиан Яани.

“В сутки на литовской границе задерживают в среднем сотню незаконных мигрантов. Поскольку, по прогнозам, давление должно, скорее, вырасти, Департамент полиции и погранохраны продолжает оказывать Литве помощь. Наряду с помощью Литве эстонские коллеги также приобретут там неоценимый опыт сотрудничества с международными партнерами и организации работы в условиях массовой иммиграции”, — отметила со своей стороны представитель ведомства Реэт Зейсиг.

Ранее

Минск заявил, что Литва “агрессивно выдворяет” мигрантов обратно в Беларусь. Там также заявили на этой неделе, что мигранты направляются в ЕС не только через Беларусь, но “стонет и требует солидарности только Литва”.

По данным официального статистического портала Литвы, с начала года литовскую границу незаконно пересекли немногим более 4026 человек. То есть в 54 раза больше, чем за весь прошлый год. Из общего числа нелегалов только девять проникли в страну не с территории Беларуси. Подавляющее большинство иностранцев пришли в Литву через гродненский участок белорусской границы.

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила в понедельник, что миграционный кризис в Литве следует расценивать как провокацию белорусского режима.

Накануне Литва приняла решение отправлять в Беларусь пришедших с её территории мигрантов.