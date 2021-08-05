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Международные резервы за месяц выросли более чем на 2%: помогли евробонды и покупка валюты НБУ

Международные резервы за месяц выросли более чем на 2%: помогли евробонды и покупка валюты НБУ

КИЕВ. 5 августа. УНН. Международные резервы Украины достигли почти 29 млрд долл. США по итогам июня, увеличившись за месяц на 2,1%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные НБУ.

Цитата:

"По состоянию на 1 августа 2021 года международные резервы Украины по предварительным данным составили 28 951,1 млн долл. США (в эквиваленте). В июле они выросли на 2,1% благодаря прежде всего доразмещению правительством еврооблигаций и покупке Национальным банком валюты на межбанковском валютном рынке", - сообщили в Нацбанке.

Детали

По данным регулятора, в общем динамику резервов в течение июля определяли следующие факторы:

  • во-первых, операции по управлению государственным долгом. Валютные поступления в пользу правительства составили 665,8 млн долл. США (в эквиваленте), в том числе 525,8 млн долл. США - от дополнительного выпуска еврооблигаций (ОВГЗ), а 140 млн долл. США (в эквиваленте) - от размещения внутренних гособлигаций (ОВГЗ). В то же время на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено 416,9 млн долл. США (в эквиваленте), из которых 368,9 млн долл. США (в эквиваленте) - на обслуживание и погашение ОВГЗ, остальные средства - на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте;
  • во-вторых, операции Национального банка на межбанковском валютном рынке. Первые недели июля межбанковский валютный рынок в основном находился в сбалансированном состоянии. В то же время в отдельные дни (преимущественно во второй половине месяца) предложение на рынке преобладало над спросом, в частности из-за активизации продажи валюты отдельными частными и государственными компаниями. Это позволило Национальному банку пополнить резервы на 188,0 млн долл. США. Операции по продаже валюты регулятор не проводил;
  • в-третьих, переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость выросла на 156,5 млн долл. США (в эквиваленте).

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,1 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - добавили в НБУ.

Дополнение

В НБУ отмечают, что поддерживать международные резервы на уровне около 30 млрд долл. США позволит дальнейшее сотрудничество с МВФ и другими международными партнерами. Пока же пересмотр программы МВФ для Украины "в режиме ожидания": 13 февраля тогдашний постоянный представитель Международного валютного фонда Йоста Люнгман заявил, что миссия МВФ завершила работу в Украине, которая продолжалась с 11 января. Обсуждение он назвал продуктивным, однако указал, что нужен больший прогресс.

Источник: УНН
Теги: НБУ, Золотовалютные резервы
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