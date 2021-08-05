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Новости: УНН-Одесса
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Торгово-офисный центр появится на месте руин возле Одесского порта

Торгово-офисный центр появится на месте руин возле Одесского порта

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КИЕВ. 5 августа. УНН. Торгово-офисный центр появится в историческом центре Одессы. Четырехэтажное здание с мансардой планируют создать на месте руин Деволановского спуска, в сотне метров от Таможенной площади и въезда в Одесский порт. Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Одесского облсовета Владислав Буртын.

Буртын сообщил, что градусловия выданы на реконструкцию нежилого здания “под торгово-офисные здания без изменения внешних геометрических размеров фундаментов в плане, с надстройкой этажа и мансардного этажа”.

Согласно градусловиям, реконструкция должна быть проведена с сохранением существующей архитектурной “стилистики фасадов и жилых домов, которые размещены на территории центрального исторического ареала города Одесса”.

Напомним, что здание на Деволановском спуске, на месте которого появится торгово-офисный центр, обвалилось 11 февраля 2021 года, частично задев отреставрированный мост Коцебу. Пострадавших не было. До этого почти двухсотмиллионный тендер на реконструкцию Деволановского спуска выиграла связанная с мэром Геннадием Трухановым фирма “Ростдорстрой”.

Источник: УНН
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