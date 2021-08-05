Доверяй, но проверяй: инфекционист рассказала, какие факторы могут снизить эффективность вакцины от COVID-19

КИЕВ. 5 августа. УНН. Врач-инфекционист Ольга Кобевко рассказала о факторах, которые могут снизить качество и эффективность существующих вакцин от COVID-19. Об этом пишет УНН.

Так, эксперт перечислила условия, нарушение которых может привести к снижению качества вакцины и, соответственно, к возможному низкому иммунному ответу организма на прививку от коронавируса.

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“Много факторов, которые могут повлиять: неправильная транспортировка, размораживание — это до тех вакцин, которые должны храниться при каких-то определенных температурах. Неправильное хранение. Ну и, конечно, человеческий фактор при введении люди, которые делают прививки от COVID-19 должны проходить небольшие тренинги, где их четко обучают, какая вакцина и какой дозой набирается, в каком количестве и как вводится”, — рассказала врач-инфекционист.

Детали

По словам Кобевко, спрогнозировать то, выработается ли адекватный иммунный ответ при введении такой вакцины от COVID-19 невозможно.

“Этого никто не знает, потому специальных исследований никто не проводил”, — резюмировала она.

Заметим, что проверить адекватность иммунного ответа своего организма и, в частности, реакцию на вакцину и ее качество можно с помощью ИФА-теста на поствакцинальный иммунитет.

Ранее врач-инфекционист Игорь Гайдук объяснил, почему рекомендует сдавать тест на иммунитет к COVID-19 после вакцинации, а также на вопросы может ответить проверка поствакцинальных антител.