Олимпиада-2020: нидерландская велогонщица госпитализирована после столкновения с британкой на велотреке

КИЕВ. 5 августа. УНН. Велогонщица из Нидерландов Лорин ван Риссен и британка Кэти Марчант столкнулись в четверг на треке во время первого четвертьфинального заезда в дисциплине “кейрин”, в результате её вывезли на носилках с арены.

Детали

Марчант смогла финишировать пятой, ван Риссен же увезли с трека на носилках, она не завершила гонку.

Стоит добавить, что украинка Елена Старикова выступила в этом же четвертьфинале соревнований по велотреку в дисциплине кейрин на Олимпиаде. Старикова стала второй в своей группе, отставание от лидера составило +0,029 с. Этого хватило для выхода в полуфинал.

В полуфинал вышли первые 4 спортсменки каждой группы. Напомним, что Елена попала в 1/4 из предварительных заездов.