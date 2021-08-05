Новости: Новости Мира
5 августа 2021, 13:57 • Алексей Супрун • 22710
Олимпиада-2020: нидерландская велогонщица госпитализирована после столкновения с британкой на велотреке
КИЕВ. 5 августа. УНН. Велогонщица из Нидерландов Лорин ван Риссен и британка Кэти Марчант столкнулись в четверг на треке во время первого четвертьфинального заезда в дисциплине “кейрин”, в результате её вывезли на носилках с арены.
Детали
Марчант смогла финишировать пятой, ван Риссен же увезли с трека на носилках, она не завершила гонку.
Стоит добавить, что украинка Елена Старикова выступила в этом же четвертьфинале соревнований по велотреку в дисциплине кейрин на Олимпиаде. Старикова стала второй в своей группе, отставание от лидера составило +0,029 с. Этого хватило для выхода в полуфинал.
В полуфинал вышли первые 4 спортсменки каждой группы. Напомним, что Елена попала в 1/4 из предварительных заездов.
Источник: УНН
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