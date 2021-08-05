Красное мясо увеличивает риск рака груди - ученые

КИЕВ. 5 августа. УНН. Потребление красного мяса может спровоцировать развитие рака груди. К такому выводу пришли эксперты США, проанализировав результаты шести исследований американских ученых, передает УНН со ссылкой на onlinelibrary.wiley.com.

Было установлено, что употребление 100 г или более красного мяса в день увеличивает риск рака груди на 11%, риск рака прямой кишки на 17% и риск рака простаты на 19%.

Если речь идет о потреблении 50 г красного мяса в день, риск развития рака простаты увеличивается на 4%, риск рака груди – на 9%, риск рака прямой кишки – на 8%.

Также сообщается, что ежедневное потребление 50 г красного мяса увеличивает риск развития рака поджелудочной железы на 19%, и риск развития сердечно-сосудистых болезней на 32%.

"Потребление красного мяса повышает риск развития основных хронических заболеваний и преждевременной смертности", - подытожили эксперты.