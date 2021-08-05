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Имитировал расстрелы: военному ВС РФ сообщили подозрение за пытки украинских бойцов на Донбассе

Имитировал расстрелы: военному ВС РФ сообщили подозрение за пытки украинских бойцов на Донбассе

КИЕВ. 5 августа. УНН. Кадровому военному ВС РФ сообщено о подозрении за пытки над украинскими военнослужащими на Донбассе. Об этом УНН сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Цитата:

"Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора кадровому военному Вооруженных Сил Российской Федерации сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Детали

По данным ОГП, гражданин РФ, который сейчас имеет статус кадрового офицера разведывательного органа ВС РФ, с июля по август 2014 года осуществлял контроль за незаконными тюрьмами террористической организации "ДНР", обустроенными в городе Снежное Донецкой области. По данным следствия, там он жестоко обращался с военнослужащими Вооруженных сил Украины, которых российские военные захватили в плен во время боевых действий. Как сообщили в ОГП, подозреваемый "применял пытки путем нанесения ударов руками и ногами, а также совершал имитации внесудебных расстрелов пленных украинских воинов с целью их деморализации и получения сведений военного характера".

Напомним

Недавно следователи СБУ завершили досудебное расследование в отношении гражданина РФ, главаря одного из незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР". В суд направлено обвинительное заключение по факту организации и совершения жестокого обращения с гражданским населением, соединенного с умышленным убийством.

Источник: УНН
Теги: Офис Генпрокурора, Россия, Донбасс, ООС
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