В полиции Киева прокомментировали "отставку" Крищенко: говорят, что руководство не изменилось

КИЕВ. 5 августа. УНН. Начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко работает в штатном режиме. Об этом журналисту УНН сообщила заместитель начальника отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Киеве Юлия Гирдвилис.

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"Руководство не изменилось. Весь руководящий состав полиции Киева, как и все районные подразделения, работают в штатном режиме", - сказала Гирдвилис.

Она добавила, что не знает, откуда у СМИ информация о возможной отставке Крищенко.

Добавим, что СМИ со ссылкой на источники сообщают, что глава полиции Киева Андрей Крищенко подал в отставку.

Справка

По данным с сайта Нацполиции, Крищенко занимает должность заместителя председателя Нацполиции - начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве с 15 декабря 2015 года.

Дополнение

15 июля Верховная Рада поддержала отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел и назначила на эту должность нардепа от президентской политсилы "Слуга народа" Дениса Монастырского. После этого начались увольнения заместителей Авакова.

Так, сначала Кабинет министров уволил в частности первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, который находился на этом посту с 2014 года.

А 4 августа Кабинет министров уволил Антона Геращенко с должности заместителя министра внутренних дел. Геращенко был заместителем Арсена Авакова, который ушел с поста министра внутренних дел.