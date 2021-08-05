Президент аграрной конфедерации прогнозирует новый виток развития отрасли через налаживание сотрудничества с США

КИЕВ. 5 августа. УНН. На днях во время ряда встреч в Вашингтоне посла Фонда ООН по Глобальному Устойчивому Развитию, заместителя председателя партии "Батькивщина", народного депутата Вадима Ивченко с американскими политиками и большим бизнесом удалось достичь важных договоренностей, качественно перезапустить сотрудничество между фермерами США и Украины. Со своей стороны президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко прогнозирует новый скачок в сельском хозяйстве через налаживание сотрудничества с США. Об этом сообщает УНН.

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"Сотрудничество с развитыми демократическими странами в плане обмена опытом в работе профессиональных общественных объединений оказывает положительное влияние на развитие нашего государства. И, конечно, предложенное сотрудничество с ассоциацией американских фермеров, что будет делиться своим опытом работы, будет очень полезным для нас", - считает Козаченко.

Детали

По его мнению, такое сотрудничество является предпосылкой для нового витка сельскохозяйственного развития Украины.

"У нас был такой опыт уже, и одно из первых негосударственных независимых профессиональных объединений в стране - Украинская зерновая ассоциация - создавалось при поддержке США и их ассоциации производителей пшеницы. Это было еще в начале 90-х годов. Я был участником этого процесса. Тогда никто в Украине не знал, как это делать, а президент американской ассоциации приехал, все объяснил - и мы это сделали", - рассказал Козаченко.

Поэтому президент Украинской аграрной конфедерации убежден, что новые налаженные нардепом Ивченко связи с американской стороной в аграрной отрасли станут свежим толчком.

"Все это, я думаю, очень важно для отрасли. Поэтому мы поддерживаем такие визиты и инициативы того, что сейчас американские аграрии в который раз с нами хотят поделиться опытом", - подчеркнул Козаченко.

Дополнение

Напомним, во время визита в США нардеп Вадим Ивченко обсудил с американскими коллегами продвижение в Украине концепции сохранения плодородия почв, а также имплементацию американских инновационных технологий в земледелии. Он также договорился о создании украино-американской платформы для развития биоэтанольный отрасли в Украине во время встречи в Вашингтоне с исполнительным директором Передового бизнес-совета по вопросам биотоплива (Advanced Biofuels Business Council) Бруком Колманом.