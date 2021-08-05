У представителей Нацкорпуса в Харьковской области устроили обыски: в СБУ сообщают о подозрениях в рэкете

КИЕВ. 5 августа. УНН. В Харьковской области ликвидировали мощную преступную группировку, которая занималась рэкетом бизнесменов, в частности в сфере ритуальных услуг, сообщают в Службе безопасности. Как сообщили в Нацкорпусе, с обысками пришли и к их представителям, передает УНН.

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"Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию в Харьковской области, в ходе которой ликвидировала мощную преступную группировку. В его состав были привлечены около 50 человек, среди которых действующие правоохранители, а также мужчины с опытом ведения боевых действий", - говорится в сообщении.

Детали

Группировка имела значительное влияние на представителей органов местной власти. СБУ задокументировала, что ее преступной деятельности способствовали должностные лица одного из коммунальных предприятий Харьковского городского совета.

В результате санкционированных обысков, сотрудники СБУ изъяли крупные суммы денег, черновые записи учета "поборов с предпринимателей", оружие, боеприпасы, а также удостоверение действующих сотрудников Национальной полиции.

По распространенной информации, группировку задержано во главе с лидером местной ячейки "Национального корпуса" Сергеем Величко.

Что говорят в Нацкорпусе

Как сообщили журналисту УНН в "Нацкорпусе", пока правоохранительные органы не задержали никого из фигурантов, но там продолжаются обыски, по меньшей мере у десяти человек, в том числе у Сергея Величко.

"По состоянию на сейчас никого не задержали. Были обыски, у нескольких лиц вопросов вообще нет. У еще нескольких человек продолжаются обыски. Задержанных на сейчас нет вообще", - отметили в "Нацкорпусе".

По информации, точное количество фигурантов неизвестно. Но обыски проводились у десяти человек. Все они являются активистами и общественными деятелями.

В организации обыски членов "Нацкорпуса" связывают с акциями протестов против действующей власти, которые должны состояться осенью.

"Осенью ожидаются протесты. Зеленский таким образом просто убирает улицу, и угрозу для себя. Все задержанные являются активными участниками общественного движения", - добавили в ведомстве.