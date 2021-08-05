Нынешний июль стал одним из самых жарких в мире за всю историю наблюдений
КИЕВ. 5 августа. УНН. Прошлый месяц был одним из самых жарких июлей в мире за всю историю наблюдений, уступая только 2019 и 2016 годам, с необычно высокими температурами, которые наблюдаются в регионах от Финляндии до США, заявили ученые из ЕС. Об этом со ссылкой на Reuters сообщает УНН.
Детали
Последние семь лет считаются самыми жаркими в мире за всю историю наблюдений, на фоне того, как выбросы парниковых газов изменяют климат планеты.
"Когда мы смотрим на глобальную температуру, мы видим колебания из года в год или даже из месяца в месяц", - сообщила старший научный сотрудник Службы изменения климата Copernicus Европейского Союза Фрея Вамборг. "Но, в конечном счете, основная вещь, которую мы видим - это тенденция к потеплению во всем мире и в большинстве регионов мира", - добавила она.
Прошлый месяц стал третьим в списке самых жарких месяцев в мире за всю историю наблюдений после июля 2019 года и июля 2016 года. Это был второй по жаре месяц в Европе после 2010 года.
Добавим
В прошлом месяце во многих регионах мира наблюдались экстремальные погодные явления.
Рекордная жара в Соединенных Штатах и Канаде, начавшаяся в июне, унесла жизни сотен людей и привела к лесным пожарам.
В Китае, Бельгии и Германии сильные дожди вызвали смертельные наводнения.
На севере Австралии в прошлом месяце была зафиксирована самая высокая суточная максимальная температура, в то время как температуры над Северной Африкой были выше нормы "почти везде".
В некоторых регионах было немного холоднее, чем в среднем в том числе в Германии и некоторых частях России.