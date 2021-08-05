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После разгона армии Мьянмы в джунглях найдено не менее 40 тел

После разгона армии Мьянмы в джунглях найдено не менее 40 тел

КИЕВ. 5 августа. УНН. Ополченцы Мьянмы, что борются с армией в центральной части страны и жители за последние недели обнаружили в джунглях не менее 40 тел, в том числе некоторые со следами пыток. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Тела были найдены в нескольких различных местах вокруг Кане, города в районе Сагайн, где в последние месяцы происходили ожесточенные бои между армией и группами ополченцев, созданными противниками военного правления.

30 июля были обнаружены двенадцать тел, в том числе 14-летний подросток, и все имели следы тяжелых синяков. Ранее в июле, 16 тел были обнаружены у другого села в этом районе и еще 12 - в других районах.

В прошлом месяце сообщалось, что было найдено еще минимум семь тел.

В информационном бюллетене военной службы страны от 30 июля говорилось, что силы безопасности подверглись нападению со стороны около 100 "террористов" с применением стрелкового оружия. Солдаты нанесли ответный удар и изъяли девять тел, а также охотничьи ружья, самодельные мины и граната.

Дополнение

С тех пор, как 1 февраля военные свергли избранное правительство Аун Сан Су Чжи, сотни людей были убиты в результате жестокого подавления армией протестов и столкновений между солдатами и местными ополченцами.

По данным Тайской группы активистов, силы безопасности убили не менее 946 человек после переворота. Хунта обжаловала подсчет голосов, а также заявила, что многие сотрудники сил безопасности были убиты.

Источник: УНН
Теги: протесты, Азия
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