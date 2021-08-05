Мэр Конотопа на заседании горсовета облил "слугу народа" Качуру водой

КИЕВ. 5 августа. УНН. На заседании городского совета мэр Конотопа Артем Семенихин облил водой народного депутата от "Слуги народа" Александра Качуру. Это журналисту УНН подтвердил сам Качура.

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"Меня возмущает ситуация. Он пришел, облил меня грязной водой и закрылся охраной, это точно то не по-народному. Точно не народный мэр он... Клоун", - заявил Качура.

Детали

В своем Telegram-канале нардеп распространил сообщение, что сейчас якобы возбуждено уголовное дело по статье о препятствовании работе народного депутата.

Как уточнил Качура в эфире одного из телеканалов, он приехал в Конотоп с рабочим визитом и поднял вопрос питьевой воды и состояния местных дорог.

Нардеп пришел на сессию горсовета с вопросами к мэру Конотопа, почему в городе закрываются предприятия. Также "слуга народа" принес с собой бутылку мутной воды и сообщил, что набрал ее из-под крана в Конотопе.

После этого Семинихин схватил бутылку воды и заявил, что "депутат перегрелся", и предложил ему "отрезвиться конотопской водичкой". После этого он начал выливать воду бутылки на парламентария. Оппонентов с трудом разняли.

В свою очередь мэр Конотопа Семинихин заявил в эфире одного из телеканалов, что причиной таких действий являются якобы угрозы для "совершение незаконных действий". Он отметил, что есть "скриншоты переписок и общения с ним".

Напомним

31 июля председатель наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофей Милованов подрался с бывшим секретарем СНБО Александром Данилюком на дне рождении последнего. Поводом для конфликта стал спор о законности решения о недопуске Данилюка к госслужбе.