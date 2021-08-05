На фоне Олимпиады в Токио зафиксировали очередной рекорд инфицирования COVID-19

КИЕВ. 5 августа. УНН. Суточный прирост новых выявленных случаев заражения коронавирусом в Токио, где проходят летние Олимпийские игры, впервые вышел на отметку выше 5 тыс. Об этом в четверг объявила токийская администрация, отмечает УНН со ссылкой на NHK.

Детали

По данным токийских властей, за минувшие сутки было выявлено по крайней мере 5 042 новых случаев инфицирования. Это стало абсолютным максимумом за все время пандемии. В среду в Японии был зафиксирован наибольший суточный прирост заражений коронавирусом за все время пандемии (более 14,2 тыс. случаев).

В Токио в среду был также зафиксирован антирекорд по этому показателю — администрация японской столицы объявила по крайней мере о 4 166 новых заражениях. Всего с начала пандемии в Японии отмечено 970 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, зафиксировано 15,2 тыс. летальных исходов. Выздоровели около 853 тыс. заразившихся, 777 пациентов сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Согласно статистике ВОЗ — в стране зафиксировали 956 407 случаев заболевания, жертвами стали 15 219 человек.

Справка

В Токио с 12 июля действует режим чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Этот режим предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение на допуск зрителей на массовые мероприятия. По этой причине Олимпиада в столице Японии с 23 июля по 8 августа проходит без зрителей.