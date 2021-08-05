Байден предложил временное убежище жителям Гонконга в США

КИЕВ. 5 августа. УНН. Президент Джо Байден предложил жителям Гонконга в Соединенных Штатах временный "приют", что позволило бы тысячам людей продлить свое пребывание в стране в ответ на репрессии Пекина относительно демократии на территории Китая. Об этом со ссылкой на Reuters, передает УНН.

Детали

В подписанном меморандуме Байден поручил Министерству внутренней безопасности ввести "отсрочку высылки" на срок до 18 месяцев для жителей Гонконга, находящихся в настоящее время в Соединенных Штатах, ссылаясь на "веские внешнеполитические причины".

"В течение последнего года КНР продолжала наступление на автономию Гонконга, подрывая демократические процессы и институты, накладывая ограничения на свободу и подавляя свободу прессы", - сообщил Байден в записке.

Ожидается, что подавляющее большинство жителей Гонконга, которые в настоящее время проживают в Соединенных Штатах, имеют право на участие в программе.

Белый дом заявил, что этот шаг ясно дал понять, что Соединенные Штаты "не останутся в стороне, поскольку КНР нарушает свои обещания Гонконгу и международному сообществу".

Американские законодатели требовали принятия закона, который упростил бы жизнь жителям Гонконга, которые опасаются преследований после присоединения к протестам против Китая, чтобы получить статус беженца в США, а Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты должны "принимать людей, спасающихся бегством от гонконгских репрессий".

Дополнение

Правительство США в июле ввело дополнительные санкции в отношении китайских должностных лиц в Гонконге и выпустило обновленный бизнес-справочник, который предупреждает компании о рисках деятельности в соответствии с законом о национальной безопасности, который Китай ввел в прошлом году для криминализации того, что он считает "подрывной деятельностью, сепаратизмом, терроризмом или сговором с иностранными силами".

Критики говорят, что закон способствует подавлению демократических активистов и свободной прессы.

В ответ на действия США в прошлом месяце Китай ввел санкции в отношении американских граждан, в том числе бывшего министра торговли США Уилбура Росса.