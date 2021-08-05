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Греция вводит ограничения на двух туристических островах, чтобы сдержать распространение COVID-19

Греция вводит ограничения на двух туристических островах, чтобы сдержать распространение COVID-19

КИЕВ. 5 августа. УНН. Греция ввела ночной комендантский час и запретила музыкальные развлечения на двух популярных туристических островах, чтобы сдержать распространение COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Средиземноморская страна, которая пытается восстановить туристический сектор, который сильно пострадал от пандемии коронавируса, также борется с волной лесных пожаров во время затяжной волны тепла.

Ограничения вступят в силу с пятницы и будут действовать до 13 августа после рекомендации комитета экспертов по инфекционным заболеваниям, консультирующий правительство Греции.

Пострадавшие районы — остров Закинф в западной Греции, где эпидемиологическая нагрузка ухудшилась на 69% по сравнению с неделей ранее, и город Ханья на Крите, где она выросло на 54%.

Ограничения включают ночной комендантский час и полный 24-часовой запрет на музыку во всех развлекательных заведениях.

“Мы призываем жителей и посетителей этих территорий полностью соблюдать меры по ограничению распространения вируса”, — заявили в Агентстве гражданской защиты.

Дополнение

Греция сообщила о 2 856 случаях заражения COVID-19 в среду и 16 связанных с ним смертельных случаев, в результате чего общее количество с момента выявления первого случая в феврале 2020 года составило 503 885 и 13 013 случаев соответственно.

Источник: УНН
Теги: Греция, Коронавирус
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