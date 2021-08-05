Венедиктова заявила, что материалы дела о Иловайской трагедии рассекретят

КИЕВ. 5 августа. УНН. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова объявила о рассекречивании материалов уголовного производства в отношении организации и проведения боевых действий в районе города Иловайска, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

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"Нами принято решение о необходимости рассекречивания материалов уголовного производства в отношении организации и проведения боевых действий в районе города Иловайска. Службой безопасности Украины уже направлены соответствующие ходатайства о рассекречивании документов в Генеральный штаб ВС Украины и других органов для принятия соответствующих решений. Также сейчас мы работаем над усовершенствованием официального веб-сайта Офиса Генерального прокурора и намерены разместить на нем соответствующий раздел, посвященный "Иловайским событиям", где каждый сможет в любое время получить информацию о ходе и результатах следствия, а также ознакомиться с фотокопиями рассекреченных материалов. Общество должно знать правду", - сказала Венедиктова во время встречи с родными погибших, пленных и без вести пропавших украинских военнослужащих во время Иловайских событий в августе 2014 года.

Добавим

По данным Офиса, расследование Иловайских событий продолжается по двум направлениям: организация вторжения со стороны РФ и вероломное убийство украинских военных, а также проверка обстоятельств возможного халатного отношения к военной службе военными служебными лицами из числа руководства антитеррористической операцией. В ходе расследования допрошены более 900 потерпевших и свидетелей, изъяты, осмотрены и исследованы более 1600 боевых документов. Объем материалов уголовного производства составляет более 300 томов, из которых более 70 с грифом ограниченного доступа.

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На сегодня в производстве сообщено о подозрении первому заместителю начальника Генерального штаба ВС РФ и бывшему начальнику Главного управления Генерального штаба ВС РФ, который сейчас является заместителем Министра обороны РФ. Кроме того, на этой неделе к уголовной ответственности привлечено еще двух российских генералов, которым сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством. Решается вопрос об объявлении их в розыск.

Начальник "Департамента войны" Офиса Генпрокурора Юрий Рудь сообщил, что сейчас в производстве проведено 2 комиссионные военные судебные экспертизы, к выполнению которых привлечено более 20 ведущих военных специалистов и экспертов, а также более 500 судебно-медицинских экспертиз.

Также в связи с необходимостью выяснения подробных вопросов о соответствии руководящим документам действий военных должностных лиц при планировании и непосредственного выхода из окружения подразделений сил АТО и добровольческих батальонов, а также других вопросов назначена дополнительная судебная военная экспертиза, которая сейчас продолжается.

Напомним

В конце августа 2014 года после масштабных боев военнослужащие сил АТО попали в окружение под Иловайском. Боевики и российские военные обстреляли коридор, по которому, по договоренности, должны были выходить украинские бойцы.

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По данным ГПУ, в результате расстрела украинских военнослужащих под Иловайском в 2014 году погибло 366 человек, 429 были ранены.