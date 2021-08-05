Зеленский заявил, что 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса зависит от Путина

КИЕВ. 5 августа. УНН. Сегодня вопрос возвращения Донбасса на 90% зависит от президента РФ Владимира Путина. Об этом в интервью телеканалу ДОМ заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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"Я считаю, и президент Российской Федерации знает мое мнение, что сегодня 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса, деоккупации наших территорий зависит от одного человека. И точно надо знать, что он с этим живет. И люди на Донбассе должны это понимать. Не должны жить какими-то иллюзиями", - заявил Зеленский.

Детали

В частности он отметил, что вопрос закрытия КПВВ тоже зависит от Путина.

"Мы с ним договорились об открытии КПВВ на саммите "нормандской четверки". По рукам? По рукам. Но я человек слова. Мы все построили, мы всех туда привезли - наши журналисты, послы, местные жители все это видели. Мне говорили: есть проблемы на КПВВ "Станица Луганская" - "скорая" не может проехать или что-то еще. В первые месяцы моего президентства построили там мост, открыли (обновленный) КПВВ. Затем после Нормандской встречи мы открыли все остальные КПВВ. Все, о чем мы договорились, полностью построили. И с их стороны есть такая же возможность. Но нет желания. Нельзя сказать, что "вот там просто нет денег". Это не так. КПВВ закрыты. Они просто их перекрыли", - заявил Зеленский.

Дополнение

По данным пресс-центра ООС, за прошедшие сутки, 4 августа, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.



Сегодня стало известно, что под вражеский обстрел попал жилой многоэтажный дом в Красногоровке.