Новости: УНН-Одесса
5 августа 2021, 20:39 • Ирина Макаренко • 7065
Привиться от коронавируса теперь можно и на крупнейшем промрынке Юга Украины
КИЕВ. 5 августа. УНН. Привиться от коронавируса можно прямо на промрынке “7 километр”, что под Одессой. Как сообщила пресс-служба предприятия, с понедельника, 9 августа, на территории промтоварного рынка начинает работу ежедневный пункт вакцинации, передает УНН.
Детали
Время работы пункта - с 10-00 до 15-00, все дни, кроме пятницы.
Отметим, что в Одессе второй по счету центр массовой вакцинации от коронавируса начал прививать граждан в ежедневном режиме. Центр находится на Черемушках в административном помещении парка им. Горького. Время работы - с 09:00 до 18:00.
Первый такой центр начал работу в Одессе на площади Деревянко с конца июля. Кроме того, на выходных в городе работают еще 8 пунктов.
Источник: УНН
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