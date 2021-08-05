Привиться от коронавируса теперь можно и на крупнейшем промрынке Юга Украины

КИЕВ. 5 августа. УНН. Привиться от коронавируса можно прямо на промрынке “7 километр”, что под Одессой. Как сообщила пресс-служба предприятия, с понедельника, 9 августа, на территории промтоварного рынка начинает работу ежедневный пункт вакцинации, передает УНН.

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Время работы пункта - с 10-00 до 15-00, все дни, кроме пятницы.

Отметим, что в Одессе второй по счету центр массовой вакцинации от коронавируса начал прививать граждан в ежедневном режиме. Центр находится на Черемушках в административном помещении парка им. Горького. Время работы - с 09:00 до 18:00.

Первый такой центр начал работу в Одессе на площади Деревянко с конца июля. Кроме того, на выходных в городе работают еще 8 пунктов.