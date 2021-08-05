Во Франции разбился туристический самолет, есть погибшие

КИЕВ. 5 августа. УНН. Произошла авария туристического самолета на территории департамента Савоя на юго-востоке Франции. В результате авиакатастрофы погибли три человека. Об этом пишет УНН со ссылкой на Le Parisien.

Детали

Авария произошла в муниципалитете Сен-Коломбан-де-Вильяр. Он расположен у ведомственной дороги, в четырех километрах вниз по течению от перевала Глендон. Всего на спасение были задействованы тридцать три пожарные и 21 единица техники.

Самолет вскоре после катастрофы. По словам свидетелей, самолет врезался в елки, прежде чем взорваться во время полета и разбиться, распавшись пополам посреди дороги.

Четвертый пассажир самолета катапультировался во время катастрофы самолета, прилетевшего из клуба летчиков с Луары-Атлантики, и был эвакуирован вертолетом CRS с Модена в ЧУ де Лион. По информации горных спасательных служб, это молодая женщина, возраст которой не разглашается. Никаких подробностей о других трех жертвах пока не обнародуют.

Три человека, которые стали свидетелями аварии, также были доставлены в службу спасения после шока. В ратуше Сен-Коломбан было активировано кризисное подразделение, а в сельском совете должна состояться пресс-конференция.

Дополнение

Ранее УНН писал, что на территории африканской страны Мали разбился французский истребитель Mirage 2000.