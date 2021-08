Лионель Месси оставил футбольный клуб "Барселона"

КИЕВ. 5 августа. УНН. Аргентинский нападающий Лионель Месси оставил испанский футбольный клуб "Барселона". Об этом сообщает пресс-служба команды, информирует УНН.

Цитата

"В результате Месси больше не останется в ФК "Барселона". Обе стороны глубоко сожалеют о том, что пожелания игрока и клуба в конечном итоге не будут выполнены. ФК "Барселона" от всей души выражает свою благодарность игроку за его вклад в развитие клуба и желает ему всего наилучшего в его личной и профессиональной жизни", - говорится в сообщении клуба.

Детали

Клуб не смог заключить новый контракт с 34-летним футболистом из-за финансовых правил чемпионата Испании.

Дополнение

Месси выступал за "Барселону" всю профессиональную карьеру, он дебютировал в составе каталонской команды в октябре 2004 года.

В составе клуба он становился десятикратным чемпионом Испании, семь раз выигрывал Кубок страны и восемь раз - Суперкубок. Также он четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, по три раза выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

LATEST NEWS | Leo #Messi will not continue with FC Barcelona