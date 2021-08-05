Еще одно государство подтвердило участие: количество участников "Крымской платформы" возросло до 32

КИЕВ. 5 августа. УНН. Сегодня еще одно государство подтвердило участие в саммите “Крымская платформа” — теперь 32 участника. Об этом в своем Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который сейчас находится с визитом в США, передает УНН.

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"Сегодня еще одно государство подтвердило участие - теперь 32 участника. В Вашингтоне на всех встречах тоже огромная поддержка Крымской платформе. Все только начинается", - написал Кулеба.

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Также министр опубликовал на своей странице фото стелы на одном из въездов в оккупированный Симферополь, где кто-то сделал баллончиком надпись: "Мы за Крымскую платформу!" и добавил - "мы тоже".

Детали

Так, ранее на этой неделе стало известно, что 31 страна подтвердила свое участие в саммите Крымской платформы, который состоится 23 августа в Киеве.

Как рассказала УНН первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, текст декларации по итогам саммита "Крымской платформы" находится на финальний стадии согласования.

Контекст

Крымская платформа - дипломатическая инициатива Украины, в перспективе - международный координационный механизм для возвращения вопроса Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействия деоккупации полуострова.

26 февраля 2021 года Владимир Зеленский подписал Указ "Об отдельных мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя", которым постановил образовать Организационный комитет по подготовке и проведению в Украине учредительного саммита Крымской платформы. Согласно документу, МИД обеспечивает координацию участия Украины в деятельности Крымской платформы. Председателем Организационного комитета по подготовке учредительного саммита Крымской платформы является министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Ожидается, что Крымская платформа будет представлена в Парламентской ассамблее Совета Европы. Датой проведения учредительного саммита определено 23 августа 2021 года, по его итогам может быть принята декларация.