Спутник NASA зафиксировал скопление пульсирующих красных гигантских звезд

КИЕВ. 5 августа. УНН. Используя наблюдения со спутника NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), астрономы определили беспрецедентное скопление пульсирующих красных гигантских звезд по всему небу, информирует УНН.

Детали

TESS в первую очередь "охотится" за мирами за пределами нашей солнечной системы, также известными как экзопланеты. Но его чувствительные измерения звездной яркости делают TESS идеальным для изучения звездных колебаний - области исследований, называемой астерсейсмологией.

Прямо под поверхностью звезд, таких как Солнце, горячий газ поднимается, охлаждается, а затем опускается, где он снова нагревается, как кастрюля с кипящей водой на горячей плите. Это движение создает волны, изменяющие давление - звуковые волны, которые взаимодействуют друг с другом, в конечном итоге вызывая стойкие колебания с периодами в несколько минут, которые вызывают легкие изменения яркости. Для Солнца эти колебания составляют несколько частей на миллион. Гигантские звезды с массой, подобной солнечной, пульсируют гораздо медленнее, и соответствующие изменения яркости могут быть в сотни раз больше.

Колебания на Солнце были впервые обнаружены в 1960-х годах.

Когда звезды, похожие по массе на Солнце, превращаются в красных гигантов, на предпоследней фазе звездной жизни их внешние слои расширяются в 10 или более раз. Эти огромные газовые оболочки пульсируют с длинными периодами и большей амплитудой, что означает, что их колебания можно наблюдать в более слабых и более многочисленных звездах.

Спутник NASA для исследования транзитных экзопланет (TESS) сфотографировал около 75% неба во время своей двухлетней основной миссии.