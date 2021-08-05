Защита обжалует меру пресечения Чаусу

КИЕВ. 5 августа. УНН. Решение ВАКСа об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста екссудди Николаю Чаусу будут обжаловать. Об этом заявил его адвокат Ростислав Кравец, передает УНН.

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“Пока изучаем полученные от досудебного следствия документы и дальше будем принимать решение о дальнейших действиях”, — заявил Кравец.

Что было раньше

Детективы НАБУ задержали екссуддю Днепровского райсуда Киева Николая Чауса в больнице “Феофания”. Чаусу было также вручено ходатайство о применении меры пресечения.

Ранее Служба безопасности заявила о том, что задержала екссуддю Николая Чауса на законных основаниях. В ведомстве заявляли, что знают о его местонахождении, и сообщили, задержанному оказывают необходимую медицинскую помощь.

Как стало известно из СМИ, в пятницу, 30 июля, в полицию позвонил житель села Мазуровка Винницкой области, и сообщил , что в селе появился человек по имени Чаус Николай Алексеевич 1966 года.

Чаус якобы подтвердил, что был похищен неизвестными лицами и подтвердил, что является экс-судьей Днепровского райсуда Киева.

Как сообщал адвокат Чауса Александр Вишневый, в Винницкую область направлялись детективы НАБУ для его задержания.

НАБУ призвал правоохранителей передать детективам подозреваемого бывшего судью. Информационные издания сообщали, что обвиняемого Чауса перехватили сотрудники Службы безопасности Украины.