В ООН обеспокоены ситуацией с неиспользованными вакцинами в мире

КИЕВ. 5 августа. УНН. Организация Объединенных Наций обеспокоена ситуациями, когда вакцины от COVID-19 оказываются неиспользованными, заявил в четверг официальный представитель ООН, подчеркнув, что всемирная организация может помочь только по запросу правительств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По данным детского агентства ООН ЮНИСЕФ в рамках программы обмена вакцинами COVAX на сегодняшний день доставлено 186,2 миллиона доз в 138 стран. COVAX стремится обеспечить до конца 2021 года 2 миллиарда доз для стран с низким и средним уровнем доходов.

COVAX находится в ведении Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (ГАВИ), Коалиции за инновации в обеспечении готовности к эпидемиям, Всемирной организации здравоохранения и ЮНИСЕФ.

"Мы очень обеспокоены ситуациями, когда вакцины остаются неиспользованными. Или по административным причинам, или из-за отсутствия надлежащего ухода, или, откровенно говоря, из-за нерешительности относительно вакцинации", - заявил представитель ООН Стефан Дужаррик.

Он сообщил, что Организация Объединенных Наций готова помочь странам в распределением вакцин, таких как транспортировка, распределение холодовой цепи, борьба с нерешительностью относительно вакцины, но "это может быть сделано только по запросу правительства".

Дополнение

Белый дом заявил во вторник, что Соединенные Штаты передали более 110 млн доз вакцины более чем 60 странам, большинство из которых были переданы через COVAX. В конце августа Вашингтон начнет отправлять еще 500 млн доз в 100 стран с низкими доходами.