Министр обороны РФ Шойгу предложил построить в Сибири крупные города и перенести туда столицу России

КИЕВ. 5 августа. УНН. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Сибири необходимо построить три-пять крупных городов, которые стали бы экономическими центрами, но кроме того, глава военного ведомства считает, что столицу тоже нужно перенести. Об этом УНН стало известно из сайта Министерства обороны.

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"Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря, городов с населением 300-500 тысяч, лучше - до миллиона человек", - сказал глава российского военного ведомства.

Детали

При этом Сергей Шойгу сослался на планы, существовавшие в советское время незадолго до распада Советского союза, о переносе столицы.

"И не просто город построить и столицу сюда перенести...", - добавил Шойгу.

Добавим

В прошлом Шойгу уже предлагал перенести столицу России в Сибирь. Так, в 2012 году он сказал, что такой перенос позволит прекратить отток людей из восточных регионов страны.