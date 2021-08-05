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На польско-белорусской границе задержали крупнейшую в истории группу иммигрантов

На польско-белорусской границе задержали крупнейшую в истории группу иммигрантов

КИЕВ. 5 июля. УНН. Пограничники и полицейские задержали более 60 беженцев - в основном с Ближнего Востока - которые незаконно попали в Польшу из Беларуси. Это самая большая группа иностранцев в истории, которых однажды арестовали пограничники. Об этом информируют в RMF24, пишет УНН.

Детали

Иммигрантов задержали в окрестностях Крынок, Судзялува и Кузнице. Среди задержанных — 50 граждан Ирака, 11 иранцев и один камерунец. В основном это мужчины, но также 8 женщин и 13 детей.

Все задержанные будут помещены в центры, охраняются. В этом году 450 человек незаконно попали в Польшу из Беларуси.

Миграционный кризис в Литве

В начале июля Литва ввела режим экстремальной ситуации из-за резкого наплыва нелегальных мигрантов через границу с Беларусью и объявила о строительстве новой стены на границе протяженностью около 680 км. Кроме того, Вильнюс усилил миграционное законодательство. В частности, решено ускорить рассмотрение ходатайств об убежище и ограничить возможности передвижения нелегалов территории Литвы и некоторые другие их права. Парламент Литвы признал действия белорусских властей “гибридной агрессией” и обвинил Минск в намерении обострить ситуацию с помощью организованных потоков мигрантов.

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Источник: УНН
Теги: Польша, Беларусь
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