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На Буковине обнаружили 24 новых случая коронавируса в сутки

На Буковине обнаружили 24 новых случая коронавируса в сутки

КИЕВ. 6 августа. УНН. В Черновицкой области за 5 августа зафиксировали 24 новых случая инфицирования COVID-19, также в области выписаны 4 человек. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.

Детали

Так, в целом на Буковине зафиксировано 80 269 случаев болезни. За последние сутки 6 человек выздоровели, 78 240 - с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1799 человека. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 403 ПЦР-исследования и 492 экспресс-тесты.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2256397 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 049 - летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, карантин
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