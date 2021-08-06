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УЕФА согласовал использование VAR в квалификации на ЧМ-2022

УЕФА согласовал использование VAR в квалификации на ЧМ-2022

КИЕВ. 6 августа. УНН. УЕФА подтвердил, что по соглашению ФИФА в оставшихся матчах Европейской квалификации чемпионата мира-2022 будет использоваться система Видеопомощь арбитрам (VAR). Об этом сообщает сайт УЕФА, передает УНН.

Детали

Система будет работать во всех матчах отборочного цикла уже с четвертого тура, то есть начиная с сентября 2021 года.

Начальные сроки использования VAR в отборочных раундах турниров УЕФА для сборных были сдвинуты из-за логистические сложности и риски, связанные с пандемией COVID-19.

Напомним

Сборная Украины в отборе на катарский чемпионат мира ведет борьбу в группе D. После трех матчей "сине-желтые" набрали три очка и занимают второе место, но остальные команды, кроме Франции, провели меньше матчей.

Источник: УНН
Теги: УЕФА
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