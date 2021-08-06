Российские хакеры "слили" в даркнет данные почти миллиона кредиток

КИЕВ. 6 июля. УНН. По оценкам аналитиков компании по кибербезопасности Q6, примерно миллион кредитных карт США и мира был выпущен русской преступной организацией в даркнет. Группа, называющая себя “Все карты мира”, предлагает другим преступникам информацию о похищенной кредитной карте. Об этом сообщает телеканал CNBC, пишет УНН.

Детали

Существует небольшая вероятность того, что раскрытие украденной информации касается кредитной карты, которой вы владеете. Следует знать, что существуют способы защиты вашей кредитной карты от мошенников в любое -Какой время. (Иначе, если вы обнаружите мошенническое взыскании с вашей кредитной карты, позвоните эмитента, чтобы исправить ситуацию.)

Первый вариант - заморозить вашу кредитную отчетность, которая обычно блокирует внешний доступ к вашему файлу. Это означает, что мошенник не может использовать вашу личную информацию для получения займа или создание кредита, поскольку потенциальный кредитор не может проверить ваш отчет, чтобы одобрить заявку.

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Однако, если вам нужно подать заявку на новый кредит, вам придется временно отменить замораживания. В противном случае он будет продолжаться, пока вы его не удалите, сообщает Федеральная торговая комиссия.

Кроме того, вы должны предупредить фирмы, предоставляющие кредитные отчеты-Equifax, Experian и TransUnion-самые, чтобы заморозить ваш отчет в каждой из них.

Вы также можете использовать краткосрочное оповещения о мошенничестве, которое длится один год. Эти извещения отличаются от заморозки: по предупреждением о мошенничестве, кредитор, который хочет принять заявку, должен сначала связаться с вами, чтобы убедиться, что запрос не от самозванца.

Напомним

Кибербезопасность поднялась на первое место в повестке дня для администрации Байдена после серии громких атак на такие организации, как компания по управлению сетями SolarWinds , компания Colonial Pipeline , мясоперерабатывающая компания JBS и программная компания Kaseya нанесли ущерб США далеко за пределами просто компании сломали. Некоторые нападения коснулись запасов топлива и продовольствия в некоторых районах США.