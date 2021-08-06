Наводнения в Германии: три недели ищут 16 без вести пропавших лиц

КИЕВ. 6 августа. УНН. Спасатели до сих пор не могут найти 16 человек, пропавших во время наводнений в Германии три недели назад. Сейчас общее количество жертв катастрофы составляет 188. Об этом информируют в DW.

Детали

Через три недели после разрушительного наводнения в Германии 16 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Из 141 жертвы катастрофы идентифицировали тела 121 человека, заявил представитель полиции города Кобленц.

“Все вместе работают над тем, чтобы служить населению, помогать ему, обеспечивать населению поставки, восстанавливать разрушенную инфраструктуру”, — сказал президент центрального органа управления земли Рейнланд-Пфальц Томас Линнертц.

Напомним

Сильные ливни три недели назад вызвали наводнения в реках в немецких землях Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.Разрушительное наводнение нанесло региона “глубокие раны”, заявил он в Дюссельдорфе после заседания земельного правительства.

Власти земли Северный Рейн-Вестфалия предоставит пострадавшим от наводнения гражданам, компаниям и местным властям в качестве неотложной помощи 200 млн евро, сообщил премьер-министр этой земли Армин Лашет. Разрушительное наводнение нанесло региона “глубокие раны”, заявил он в Дюссельдорфе после заседания земельного правительства.

Пакет срочной помощи, среди прочего, включает выплаты до 3500 евро на семью для покупки одежды и других предметов первой необходимости, поддержки пострадавших фирм и фермеров, а также предоставление средств коммунам для неотложных ремонтных работ.