Нападение террористов в Буркина-Фасо: сообщили о 30 смертей

КИЕВ. 6 июля. УНН. 30 человек, в том числе 15 солдат, погибших в результате подозреваемых нападений джихадистов на деревни на севере Буркина-Фасо. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Детали

Села близ границы с Нигером “стали объектами нападений вооруженных террористических групп”, что привело к гибели 11 мирных жителей, говорится в сообщении министерства.

Кроме смертей, скот украли, а имущество подожгли.

Было отправлено подразделение солдат и гражданских вспомогательных лиц, но 15 военнослужащих и четверо вспомогательных лиц также были убиты, тогда как десять нападавших были “нейтрализованы”, добавляется в сообщении Министерства обороны.

Дополнение

Ранее региональный чиновник с силами добровольческой самообороны СвДП заявил, что нападения произошли в административном районе Сахеля в Буркини, поражая села Бадноого, Басиани, Токабангу и Гадба вблизи границы с Нигером и район Пенса в центре Северного региона.

Буркина-Фасо, сухая страна Сахеля, не имеющее выхода к морю, с 2015 года борется с атаками сил, в состав которых входит Группа поддержки ислама и мусульман, которая связана с Аль-Каидой, и Исламское государство в Великой Сахаре (ISGS ).

Более 1500 человек погибли, а более 1,3 миллиона покинули свои дома.

Напомним

Ополченцы Мьянмы, борющихся с армией в центральной части страны и жители за последние недели обнаружили в джунглях не менее 40 тел, в том числе некоторые со следами пыток.