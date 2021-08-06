Новости: Экономика
6 августа 2021, 06:32 • Златослава Максымук • 7230
Официальный курс гривны установлен на уровне 26,94 грн/доллар
КИЕВ. 6 августа. УНН. По состоянию на 6 августа 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,94 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.939500 грн за доллар;
31.896400 грн за евро;
0.368450 грн за российский рубль;
37.495700 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 5 августа курс рубля и евро упал, а доллара и фунта стерлингов - вырос.
Источник: УНН
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