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Официальный курс гривны установлен на уровне 26,94 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 26,94 грн/доллар

КИЕВ. 6 августа. УНН. По состоянию на 6 августа 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,94 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

26.939500 грн за доллар;

31.896400 грн за евро;

0.368450 грн за российский рубль;

37.495700 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 5 августа курс рубля и евро упал, а доллара и фунта стерлингов - вырос.

Источник: УНН
Теги: курс валют, НБУ
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