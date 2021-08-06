Во время встречи Блинкена и Кулебы в Вашингтоне отметили прогресс Украины в борьбе с коррупцией

КИЕВ. 6 августа. УНН. В Вашингтоне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провели встречу с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном по подготовке визита Президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки и переговоров с Президентом Джозефом Байденом. Об этом УНН информируют в ОП.

Детали

Собеседники отметили, что встреча лидеров Украины и США, которая запланирована на 30 августа, станет очередным шагом в укреплении стратегического партнерства между двумя государствами. Отдельно стороны остановились на дальнейшем развитии украинского-американского партнерства в сфере безопасности и военно-технической сферах.

Также во время встречи значительное внимание было уделено ситуации на Донбассе и совместным усилиям по противодействию вооруженной агрессии России против Украины.

Кроме того, представители Украины и США обсудили вопросы энергетической безопасности Украинского государства и региона в целом.

Коснулись собеседники и темы реализации реформ в Украине. В частности, во время разговора был отмечен прогресс нашей страны в очистке судебной системы и борьбе с коррупцией.

Энтони Блинкен подтвердил неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических стремлений Украины. Государственный секретарь США заявил о безоговорочной поддержке Крымской платформы со стороны Соединенных Штатов Америки.