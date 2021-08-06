Грозовые дожди и до 35° тепла: прогноз погоды на сегодня

КИЕВ. 6 августа. УНН. В Украине сегодня дожди, в некоторых частях страны - ливни. Температура воздуха будет достигать местами 35 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу погоды от синоптиков, 6 августа в Украине, кроме юго-восточной и восточной части, кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, ночью в западных областях и в Житомирской, днем в Киевской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях значительные дожди.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 14-19°, на юге страны 18-23°; днем в западных областях 20-25°, в северных (кроме Сумской), Черкасской и Одесской областях 24-29°, на остальной территории 30-35°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня ночью умеренный, днем значительный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура в Киеве ночью 17-19°, днем 24-26°; по области ночью 14-19°, днем 24-29°.

Добавим

5 августа на 8:00 температура воды в Черном и Азовском морях составила 24-28°, в Днепре в пределах Киева 24°.