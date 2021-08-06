США получили доступ к генетическим данным из лаборатории в Ухане - СМИ

КИЕВ. 6 августа. УНН. Разведка США изучает генетические данные о вирусах, которыми занимались в лаборатории Уханьского института вирусологии Китая. Неизвестно когда и как удалось получить эту информацию, но это может раскрыть происхождение COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNN.

Детали

По данным источников, США получили сведения о 22 000 вирусов, которые изучались в Уханьском институте вирусологии. Отмечается, что эта информация была удалена из интернета китайскими официальными лицами в сентябре 2019 года. С тех пор Китай отказался передать эти и другие необработанные данные о ранних случаях коронавируса Всемирной организации здравоохранения и США.

Сообщается, что неизвестно, как и когда спецслужбы США получили доступ к информации.

CNN допускает, что это могло произойти в результате взломов серверов, связанных с исследованиями в уханьской лаборатории.

Также собеседники телеканала отмечают, что полученный массив генетических данных требует тщательного анализа. После этого можно сделать вывод о том, произошла ли утечка COVID-19 из китайской лаборатории или патоген передался человеку от животных в дикой природе.

Для этого спецслужбы используют суперкомпьютеры в национальных лабораториях Министерства энергетики. Анализ затрудняет то, что записи сделаны на китайском языке. Поэтому сейчас идет поиск переводчиков, которым можно доверять.

Дополнение

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пока преждевременно исключать версию о том, что коронавирус SARS-CoV-2, которые вызывает болезнь COVID-19 появился в лаборатории китайского города Ухань и распространился из-за утечки.



Ранее глава Всемирной организации здравоохранения заявил, что расследование причин пандемии COVID-19 в Китае препятствует отсутствие необработанных данных в первые дни распространения там, и призвал к большей прозрачности.



Контекст

Китай назвал теорию о том, что вирус, возможно, это утечка из лаборатории в Ухане, “абсурдной” и неоднократно заявлял, что “политизация” вопроса осложнит расследование.

В пятницу Гебреисус проинформирует 194 государства-члены ВОЗ о предлагаемом втором этапе исследования, сказал главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

“Мы с нетерпением ждем возможности работать с нашими китайскими коллегами над этим процессом, и генеральный директор наметит меры для государств-членов на встрече завтра, в пятницу”, — сказал он репортерам.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, который провел переговоры с Гебреисусом в четверг призвал Китай продолжить расследование причин пандемии COVID-19, заявив, что необходима дополнительная информация.

Шпан, выступая во время визита в штаб-квартиру ВОЗ в Женеве, также объявил о пожертвовании 260 млн евро (307 млн долларов) программе ВОЗ ACT-Accelerator, которая направлена на обеспечение всего мира, включая бедные страны, вакцинами и тестами от COVID-19.