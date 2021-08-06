Ученый: тестирование на COVID-19 остается крайне необходимым для предупреждения новой вспышки

КИЕВ. 6 августа. УНН. Киевская школа экономики (KSE) предупреждает о вспышке COVID-19 в Украине в течение ближайших двух недель. В таких условиях доктор медицинских наук, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца Владимир Широбоков убежден, что тестирование на коронавирус остается крайне актуальным противоэпидемиологическим мероприятием. Об этом сообщает УНН.

Ученый в комментарии объясняет, что сейчас важно не снижать темпов тестирования на COVID-19. Однако, ежедневная статистика Минздрава показывает, что количество тестирований значительно упала по сравнению с предыдущими периодами роста заболеваемости.

Цитата

“Тестирование является разное. Для определения инфицированности человека COVID-19 и антигенный и ПЦР-тест остается очень актуальным. Именно ПЦР-метод и антигенное тестирования свидетельствует об инфицированности, а „антительный“ — диагностикум на антитела — определяют уровень иммунитета”, — разъяснил ученый.

Детали

Владимир Широбоков отметил, что тесты на антитела к коронавируса не могут использоваться как инструмент для выявления COVID-19. Они лишь подтверждают гуморальный иммунитет к COVID-19: наличие антител к коронавирусу.

Дополнение

Напомним, украинские сверхчувствительные ИФА-тесты на антиген диагностируют COVID-19 еще за 7 дней до появления первых симптомов, поэтому он эффективен для выявления болезни у тех, кто контактировал с зараженными коронавирусом или для бессимптомных случаев.

Эти тесты эффективно выявляют все существующие на сегодня мутации коронавируса, в том числе и “Дельта”-штам.