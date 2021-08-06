"Оздоравливали" боевиков и военных РФ в оккупированном Крыму: на схеме поймали двух делков

КИЕВ. 6 августа. УНН. Правоохранители разоблачили группу людей, которые наладили схему лечения и оздоровления боевиков незаконных вооруженных формирований и военнослужащих из России в оккупированном Крыму. О деталях схемы рассказали в полиции Киева, передает УНН.

Детали

В городе Саки граждане Украины, по данным полиции, организовали предоставление санаторно-курортных услуг. "В частности они наладили схему лечения и оздоровления боевиков незаконных вооруженных формирований и военнослужащих Российской Федерации и легализации средств", полученных от незаконной предпринимательской деятельности в оккупированном Крыму, указали правоохранители.

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"Деньги сообщники переправляли на территорию Украины, а затем с помощью конвертационных центров снимали наличные и легализовали путем проведения финансовых операций по купле-продаже облигаций внутреннего государственного займа с использованием финансовых и страховых компаний. Во время обысков в Киеве изъята документация, печати, штампы, оттиски, электронные файлы с перепиской с сообщниками из Автономной Республики Крым, а также другие предметы, подтверждающие их противоправную деятельность", - рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Организатору, уроженцу города Днепр, 1984 года рождения, и его сообщнице, уроженке Киевской области, 1986 года рощдения, сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ст. 220-2 (Фальсификация финансовых документов и отчетности финансовой организации, сокрытие неплатежеспособности финансового учреждения или оснований для отзыва (аннулирования) лицензии финансового учреждения) Уголовного кодекса Украины.