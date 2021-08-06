Захват Кабмина: суд избирает меру пресечения экс-бойцу "Айдара"

КИЕВ. 6 августа. УНН. Печерский районный суд Киева начал заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения бывшему бойцу "Айдара" Владимиру Прохничу, которого подозревают в захвате здания Кабинета министров Украины и угрозе взорвать гранату РГД, передает корреспондент УНН.

Так, суд после полудня начал заседание по рассмотрению ходатайства прокурора о применении в отношении Прохнича меры пресечения в виде содержания под стражей.

Контекст

4 августа около 10 часов утра в здание Кабмина зашел неизвестный мужчина, который вытащил из кармана предмет, похожий на взрывное устройство, и угрожал его взорвать.

Позже стало известно, что Кабинет министров захватил бывший боец "Айдара" Владимир Прохнич. Он был вооружен гранатой РГД, которая взрывается от удара.

Вскоре мужчину удалось задержать благодаря его другу, волонтеру Василию, который провел с ним переговоры.

После захвата Кабмина правоохранители открыли уголовное производство по четырем статьям: о захвате государственных зданий, об угрозе или насилии относительно сотрудника правоохранительного органа, о захвате заложников, о незаконном обращении с оружием.

Однако подозрение было уведомлено Прохничу только по трем статьям: ст. 341 (захват государственных зданий), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

Прокуратура накануне заявила, что настаивает на применении в отношении Прохнича меры пресечения в виде содержания под стражей.



