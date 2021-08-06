Италия ужесточает COVID-ограничения: новые правила - для учебных заведений и перевозок

КИЕВ. 6 августа. УНН. Правительство Италии заявило, что с 1 сентября действие Green Pass ("зеленого пропуска") распространится на сферу образования и общественный транспорт. Сообщает УНН со ссылкой на DPA.

Детали

Вчера власти страны приняли новый указ, согласно которому использование "зеленого пропуска" с 1 сентября станет обязательным для школ, университетов и междугородных перевозок.

Этот документ понадобится студентам для посещения занятий в университетах, а также учителям и преподавателям. Если педагоги не будут предъявлять доказательств, что они здоровы, их будут отстранять от работы. Также правительство страны рассмотрит вариант обязательного вакцинирования всего персонала в учебных заведениях.

Без документа о состоянии здоровья будет невозможно сесть на межрегиональные корабли, паромы, междугородные и высокоскоростные поезда, а также на автобусы, которые соединяют более двух регионов.

С 6 августа Green Pass обязательно нужно показывать на входе в бары, рестораны, бассейны, спортивные залы, соревнования, даже во время посещения культурных или спортивных мероприятий под открытым небом. Пропуск показывают те, кто ввел одну дозу вакцины, кто сделал тестирование в течение предыдущих 48 часов, а также те, кто оправился от COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Справка

Green Pass ("зеленый пропуск") - сертификат, содержащий информацию или о вакцинации, или о выздоровлении от COVID-19, или о недавно сделанном отрицательном тесте.

Дополнение

В июле в Италии из-за увеличения количества больных коронавирусом был продлен режим чрезвычайного положения до конца 2021 года.