Сотрудничество с США в аграрной сфере открывает Украине доступ к инновациям и инвестициям - эксперт

КИЕВ. 6 августа. УНН. Во время визита в США посол Фонда ООН по Глобальному Устойчивому Развитию, заместитель председателя партии "Батькивщина", нардеп Вадим Ивченко обсудил с американскими коллегами имплементацию американских инновационных технологий в земледелии Украины и договорился о создании украино-американской платформы для развития биоэтанольный области. Со своей стороны, политический аналитик Александр Кочетков убежден, что такое налаживание сотрудничества с США открывает для Украины доступ к американским аграрным инновациям и инвестициям, передает УНН.

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"Это очень полезно, потому что является реакцией американского бизнеса на определенные тенденции, которые есть в Украине. Китайцы нас уже "кидают" в агросекторе, поэтому углубление сотрудничества с США - это важные опережающие действия. В этих условиях Украина может получить доступ к новейшим технологиям, получить финансирование, потому что аграрный сектор является сезонным, поэтому его нужно и можно поддерживать ресурсами", - считает Кочетков.

Детали

В своем комментарии политический аналитик объясняет, что Украина способна интересовать другие страны, в частности США, не только как место для выращивания и переработки сельскохозяйственной продукции.

"У США есть, что предложить, они хотят расширять свои возможности в Украине, стимулировать наше сельское хозяйство", - отметил Кочетков.

Контекст

По словам народного депутата Вадима Ивченко, украинскому фермеру нужен доступ к американским современным технологиям и сельскохозяйственной машиностроительной технике. В частности, предоставление таких возможностей парламентарий обсуждал во время своего визита в Вашингтон с американскими коллегами и крупным бизнесом.

"Мы обсудили многие ключевые вопросы для сельскохозяйственной сферы Украины - от запуска рынка биоэтанола в Украине до интереса американских инновационных компаний к украинскому рынку. Договорились искать финансовые инструменты для того, чтобы американские сельскохозяйственные машиностроения могли совместно с украинскими заводами создавать инновационные технологии. Также мы договорились о налаживании коммуникации между американской и украинской ассоциациями фермеров с перспективой подписания меморандума между ними для обмена опытом аграриев наших стран", - рассказал Вадим Ивченко.