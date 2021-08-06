Публичные услуги переходят в онлайн: Зеленский подписал закон

КИЕВ. 6 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 1689-ІХ об особенностях предоставления электронных публичных услуг. Об этом сообщили УНН в Офисе Президента.

Детали

Сообщается, что начиная с 2020 года электронными публичными услугами через Единый государственный веб-портал электронных услуг воспользовалось более 570 000 граждан Украины. В связи с этим возникла необходимость урегулирования вопросов, связанных с предоставлением таких услуг, на законодательном уровне.

Закон, который подписал Президент, вводит новые термины, как "электронная публичная услуга", "автоматический режим предоставления электронной публичной услуги", "комплексная электронная публичная услуга", "система электронного взаимодействия электронных ресурсов", а также другие термины, связанные с предоставлением (получением) электронных публичных услуг.

Также документ определяет особенности предоставления таких услуг, порядок получения и особенности оформления результатов их предоставления.

Закон вступает в силу через три месяца со дня опубликования.

В течение этого времени Кабинет министров Украины должен утвердить план мероприятий по переводу публичных услуг в электронную форму.

Что было ранее



Верховная Рада приняла этот закон об особенностях предоставления электронных публичных услуг 15 июля.

Еще в декабре прошлого года в Минцифре анонсировали, что в 2021 году Украина начинает переходить в режим "без бумаг", когда все услуги станут цифровыми. И чиновники не смогут требовать от людей бумажные справки.

Введение режима paperless в Украине запланировано на 24 августа.