Это - пузыри: в МИД рассказали, что думают о анонсированных исках РФ за "водную блокаду" Крыма

КИЕВ. 6 августа. УНН. Россия является страной-оккупантом, она несет полную ответственность за поставки ресурсов к жителям Крыма, поэтому её иски за “водную блокаду” вряд ли имеют шанс с юридической точки зрения. Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова журналистам на полях учредительного форума Экспертного сети Крымской платформы, передает корреспондент УНН.

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“Мы относимся к этому фактически как к элементу продолжение гибридной войны Российской Федерации, пузырьки, в которых мы живем, они бурлят, но это — пузыри. И пусть Российская Федерация как не пытается языком угроз, языком лжи формировать свою политику, она не является эффективной. „Крымская платформа“ состоялась и происходит”, — сказала Джапарова.

“Вряд ли такие иски имеют шанс с точки зрения юридических оснований, так как, согласно международному гуманитарному праву, РФ является страной-оккупантом, и соответственно она несет полную ответственность за поставки ресурсов к жителям Крыма. Вода является таким ресурсом”, — добавила она.

Детали

По словам первого заместителя министра, с юридической точки зрения Российская Федерация имеет очень шаткие и слабые позиции, тем более если учитывать, что она — страна-оккупант.

Дипломат отметила, что к подобным манипуляциям соседа Украина уже привыкла.

“Мне кажется, что главная тактика сейчас сводится к тому, чтобы о Крыме никто ничего не говорил, а если и говорил, то так, как надо Российской Федерации. И для этого они прибегают к различным шагам. Например, возят разных своих так называемых представителей гражданского общества Крыма, или экспертов, ученых, или спортсменов, музейщиков или художников, по разным уголкам мира, рассказывают, как прекрасно живется в Крыму. Но это тоже пузырь, о котором я говорила. Это — фасад, а за ним — те вещи, которые туристы возможно не увидят... Это — страх, это — репрессии, это когда за позицию могут посадить за критику могут посадить, и это то, что мы активно транслируем, и в рамках „Крымской платформы“ всем нашим партнерам”, — добавила Джапаров.

Контекст

Оккупационные СМИ ранее сообщали, что РФ собирает материалы и намерена подать иск к Украине из-за “водной блокады” временно оккупированного Крыма до конца 2021 года.



Кроме того, ранее в парламенте Крыма, подконтрольном Кремлю, заявили, что намерены обратиться в европейские суды с обвинением Украины в “геноциде” жителей полуострова из-за прекращения поставок днепровской воды и электроэнергии с материковой части Украины после аннексии.



Напомним

Власти Крыма уже заявляли о готовности обращаться в международный суд из-за “водной блокады” и о том, что намерены подать против Украины иск “из-за вреда, причиненного полуострову водной блокадой” после перекрытия Северо-Крымского канала. Как заявлял глава российского парламента Крыма Владимир Константинов, прежде чем обращаться в международные инстанции пойдут иски в российские суды.

Мониторинговая миссия ООН в Украине настаивает, что, согласно международному праву, Россия несет полную ответственность за обеспечение населения водой.



Украина утверждает, что поставки воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу возобновятся только после деоккупации Крыма.