Захват Кабмина: экс-боец "Айдара" признает, что нарушил закон и жалеет о своем поступке

КИЕВ. 6 августа. УНН. Бывший боец "Айдара" Владимир Прохнич, которого подозревают в захвате здания Кабинета министров Украины и угрозе взорвать гранату РГД, заявил, что сожалеет по поводу содеянного, признает, что нарушил закон и заверил, что не хотел никому причинить вреда. Об этом сообщил его адвокат, во время перерыва в судебном заседании зачитал письменный ответ Прохнича с допроса, передает УНН.

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"Я искренне сожалею по поводу содеянного и признаю, что поступил неправильно и нарушил закон. Прошу прощения у тех, кого обидел, или напугал своими необдуманными, импульсивными действиями. Я не хотел никого обидеть или причинить кому либо вред", - зачитал адвокат письменный ответ Прохнича с допроса.

Сейчас Печерский районный суд Киева заслушивает свидетелей, которые положительно отзываются о Прохниче.

Дополнение

Печерский районный суд Киева начал заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения бывшему бойцу "Айдара" Владимиру Прохнич, которого подозревают в захвате здания Кабинета министров Украины и угрозе взорвать гранату РГД.

Прокуратура настаивает на применении к Прохничу меры пресечения в виде содержания под стражей.

4 августа около 10 часов утра в здание КМУ зашел неизвестный мужчина, который вытащил из кармана предмет, похожий на взрывное устройство, и угрожал его взорвать.

Позже стало известно, что Кабинет министров Украины захватил бывший боец "Айдара" Владимир Прохнич. Он был вооружен гранатой РГД, которая взрывается от удара.

Вскоре мужчину удалось задержать благодаря его другу, волонтеру Василию, который провел с ним переговоры.

После захвата КМУ правоохранители открыли уголовное производство по четырем статьям: о захвате государственных зданий, об угрозе или насилии относительно работника правоохранительного органа, о захвате заложников, о незаконном обращении с оружием.

Однако подозрение было сообщено Прохничу только по трем статьям: ст. 341 (захват государственных зданий), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).