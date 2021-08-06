В Украине анонсировали новый налог на покупки: что предполагается

КИЕВ. 6 августа. УНН. В Украине готовится к рассмотрению законопрокт о косвенных методах налогового контроля. Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Данил Гетманцев на своей странице в Facebook, передает УНН.

Гетманцев сообщил, что сейчас законопроект находится в стадии разработки, в дальнейшем правительство передаст его на рассмотрение в парламент.

Цитата:

"Я хочу, чтобы все услышали, что Кабинет министров готовит внесение в парламент законопроекта о так называемых косвенных методах налогового контроля. Это о том, когда налоговая сможет спросить о происхождении денег на приобретение ценного актива. И если человек не сможет ответить или показать декларацию об амнистии - он будет вынужден доплатить налог за расходы, которые не может объяснить", - написал Гетманцев.

Дополнение

Верховная Рада 15 июня приняла президентский законопроект № 5153 о внесении изменений в Налоговый кодекс о введении добровольного декларирования физическими лицами их активов и уплате единовременного сбора в бюджет - о так называемой налоговой амнистии.