В АМКУ изучают цены на масло и готовы принимать меры

КИЕВ. 6 августа. УНН. В Антимонопольном комитете Украины прокомментировали цены на подсолнечное масло, которое, по оценке экспертов, значительно выше рыночной, сообщает УНН.

В Комитете отметили, что в настоящее время исследуют внутренний рынок масла. Предварительно установлено, что цены на семена подсолнечника выросли вдвое по сравнению с прошлым годом.

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“Комитет продолжает анализировать информацию предоставленную производителями подсолнечного масла, а также информацию, которая уже получена от крупнейших торговых сетей. В случае выявления признаков нарушения в действиях участников рынка законодательства о защите экономической конкуренции Комитетом будут приняты меры по правоприменению или адвакатированию конкуренции на задействованном товарном рынке”, — заявили в АМКУ.

В контексте

Рынок подсолнечного масла в Украине имеет признаки антиконкурентных согласованных действий, считает эксперт Олег Пендзин. Он указывает, что за последний месяц на мировом рынке цены на растительное масло упали на 10%. Зато на украинском рынке масло подорожало на 3%. Свободная конкуренция на украинском рынке подсолнечного масла отсутствует, а правила игры на нем диктуют вертикально-интегрированные компании, добавил он.

“Кроме компании „Бунге“, или, например, „Кернел“ в Украине действует с десяток небольших предприятий, которые производят масло. Так, они меньше и не такие мощные, как крупнейшие игроки. Однако это не означает, что мы можем забывать об их присутствии на рынке. И этим вопросом должен заняться АМКУ”, — убежден Пендзин.

К слову

Основатель “Кернел” Андрей Веревский имеет все шансы попасть в список олигархов по законопроекту Владимира Зеленского. В случае принятия документа в Верховной Раде. Он имеет весомое политическое влияние, будучи бенефициаром депутатской группы “Доверие”, имеет значительные состояния, а также вероятно монополию на рынке подсолнечного масла. По крайней мере, в 2018 году АМКУ заявил, что рынок подсолнечного масла контролируют две компании — “Кернел” и “Сантрейд”. Тогда долю “Кернел” на рынке АМКУ оценил в 35%, что фактически означает его монопольное положение. Сейчас “Кернел” демонстрирует несколько ниже объемы, впрочем считать объемы стоит в совокупности всех масличных предприятий этой группы.

“Кернел” продает продукцию под ТМ “Щедрый дар”, “Чумак”, “Стожар”.